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08:37, 22 июля 2025Россия

Раскрыты данные о смертельном ДТП с зампредом правительства региона России на Mercedes

Попавший в ДТП зампред правительства Забайкалья Гончаров возвращался из отпуска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Алексей Гончаров

Алексей Гончаров. Кадр: «Телеканал "Забайкалье"» / YouTube

Исполняющий обязанности зампреда правительства Забайкалья Алексей Гончаров, который попал в смертельную аварию на трассе Р258, возвращался из отпуска с семьей. Подробности о ДТП приводит Chita ru.

По информации издания, чиновник, попавший в аварию, возвращался из отпуска, который провел на Байкале, на автомобиле Mercedes. С ним в машине находилась жена и две дочери, одну из которых после ДТП госпитализировали.

Сам Гончаров не пострадал, он уже дал показания полиции. Следователи вскоре возбудят дело по факту автомобильной аварии. Других данных об аварии не приводится.

Об аварии с участием Гончарова стало известно во вторник, 22 июля. Предварительно, Гончаров за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. Пострадали шесть человек, одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ЖЗЛ
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