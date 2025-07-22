Российский чиновник устроил смертельное ДТП

Зампред правительства Забайкальского края устроил смертельное ДТП на трассе

Зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров устроил смертельное ДТП на трассе, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, авария произошла вечером 21 июля на трассе Р258 между селами Аблатуйский бор и Доронинское. По предварительным данным, Mercedes за рулем которого находился 44-летний чиновник Алексей Гончаров, выехал на встречку и столкнулся с Toyota.

Пострадавшие в результате аварии сразу вызвали скорую помощь. Сильнее всех пострадала женщина, сидевшая за рулем Toyota. Врачи пытались спасти ее, однако она скончалась в машине скорой помощи.

Всего в ДТП пострадали шесть человек. Также был госпитализирован сам Гончаров.

Ранее стало известно о крупном ДТП в Дагестане. В Гунибском районе возле села Салта перевернулся пассажирский автобус, в котором, по предварительным данным, могли находиться дети.