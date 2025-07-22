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07:06, 22 июля 2025Россия

Российский чиновник устроил смертельное ДТП

Зампред правительства Забайкальского края устроил смертельное ДТП на трассе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров устроил смертельное ДТП на трассе, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, авария произошла вечером 21 июля на трассе Р258 между селами Аблатуйский бор и Доронинское. По предварительным данным, Mercedes за рулем которого находился 44-летний чиновник Алексей Гончаров, выехал на встречку и столкнулся с Toyota.

Пострадавшие в результате аварии сразу вызвали скорую помощь. Сильнее всех пострадала женщина, сидевшая за рулем Toyota. Врачи пытались спасти ее, однако она скончалась в машине скорой помощи.

Всего в ДТП пострадали шесть человек. Также был госпитализирован сам Гончаров.

Ранее стало известно о крупном ДТП в Дагестане. В Гунибском районе возле села Салта перевернулся пассажирский автобус, в котором, по предварительным данным, могли находиться дети.

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