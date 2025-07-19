Стало известно о ДТП с участием перевозившего детей автобуса в российском регионе

В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми

В Дагестане перевернулся пассажирский автобус, предположительно, в нем могли ехать дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Известно, что авария произошла в Гунибском районе около населенного пункта Салта.

«Перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется», — сообщили в управлении ведомства. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Москве при ДТП с участием двух автобусов пострадали больше десяти человек. ЧП произошло на Профсоюзной улице. Один автобус врезался в другой, после чего снес столб.