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17:12, 19 июля 2025Россия

Стало известно о ДТП с участием перевозившего детей автобуса в российском регионе

В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Дагестане перевернулся пассажирский автобус, предположительно, в нем могли ехать дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Известно, что авария произошла в Гунибском районе около населенного пункта Салта.

«Перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется», — сообщили в управлении ведомства. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Москве при ДТП с участием двух автобусов пострадали больше десяти человек. ЧП произошло на Профсоюзной улице. Один автобус врезался в другой, после чего снес столб.

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