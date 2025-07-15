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20:26, 15 июля 2025Россия

Больше десяти человек пострадали при столкновении двух автобусов в Москве

В Москве при столкновении двух автобусов пострадали 11 человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве при ДТП с участием двух автобусов пострадали больше десяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло на Профсоюзной улице. Один автобус врезался в другой, после чего снес столб. По информации канала, при аварии пострадали 11 человек, среди них есть дети.

На место случившегося прибыл медицинский вертолет. Информации о причинах ДТП на данный момент нет.

В городском департаменте здравоохранения подтвердили информацию об 11 пострадавших.

Ранее стало известно, что в районе деревни Квашонки Сандовского округа Тверской области товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате инцидента пострадал подросток. Отмечается, что схода подвижного состава в результате ДТП не произошло.

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