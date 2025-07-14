В российском регионе поезд столкнулся с легковушкой

В Тверской области товарный поезд столкнулся с легковушкой, пострадал подросток

В районе деревни Квашонки Сандовского округа Тверской области товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате инцидента пострадал подросток. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что схода подвижного состава в результате ДТП не произошло. Пострадавший юноша получил ушибы, но от госпитализации отказался.

Сейчас движение по железнодорожным путям проходит в штатном режиме, добавили в ведомстве.

До этого стало известно, что в Ивановской области поезд столкнулся с КамАЗом, в результате пострадали два человека.

Еще раньше в Ростовской области полицейская машина влетела в легковушку и перевернулась.