В российском городе полицейская машина влетела в легковой автомобиль

SHOT: В Новошахтинске полицейский автомобиль въехал в легковушку и перевернулся

В Ростовской области полицейская машина влетела в легковой автомобиль и перевернулась. Момент жесткого ДТП попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на перекрестке Советской улицы и проспекта Ленина. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали водители автомобилей.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее в Москве Mercedes влетел в машину коммунальщиков. В результате столкновения мини-трактор опрокинулся на бок, а у иномарки существенно пострадала передняя часть, сам автомобиль практически сложился в гармошку. Пострадал один человек.