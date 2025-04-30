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01:59, 30 апреля 2025Россия

В российском городе полицейская машина влетела в легковой автомобиль

SHOT: В Новошахтинске полицейский автомобиль въехал в легковушку и перевернулся
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Ростовской области полицейская машина влетела в легковой автомобиль и перевернулась. Момент жесткого ДТП попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на перекрестке Советской улицы и проспекта Ленина. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали водители автомобилей.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее в Москве Mercedes влетел в машину коммунальщиков. В результате столкновения мини-трактор опрокинулся на бок, а у иномарки существенно пострадала передняя часть, сам автомобиль практически сложился в гармошку. Пострадал один человек.

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