В Москве Mercedes влетел в машину коммунальщиков и попал на видео

В Москве Mercedes въехал в мини-трактор

В Москве Mercedes влетел в машину коммунальщиков. Последствия аварии попали на видео, ролик опубликовало агентство «Москва» в своем Telegram.

ДТП произошло на улице Ляпунова на юго-западе столицы. По данным издания, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в результате столкновения мини-трактор опрокинулся на бок, а у иномарки существенно пострадала передняя часть автомобиля, сама машина практически сложилась «в гармошку».

Ранее автомобиль скорой помощи столкнулся с Mercedes на Донской улице в Москве. Сообщалось, что водитель иномарки влетел в боковую часть служебного автомобиля, который перевернулся от удара.