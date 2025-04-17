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13:16, 17 апреля 2025Россия

В Москве Mercedes влетел в машину коммунальщиков и попал на видео

В Москве Mercedes въехал в мини-трактор
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Москве Mercedes влетел в машину коммунальщиков. Последствия аварии попали на видео, ролик опубликовало агентство «Москва» в своем Telegram.

ДТП произошло на улице Ляпунова на юго-западе столицы. По данным издания, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в результате столкновения мини-трактор опрокинулся на бок, а у иномарки существенно пострадала передняя часть автомобиля, сама машина практически сложилась «в гармошку».

Ранее автомобиль скорой помощи столкнулся с Mercedes на Донской улице в Москве. Сообщалось, что водитель иномарки влетел в боковую часть служебного автомобиля, который перевернулся от удара.

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