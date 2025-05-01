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21:30, 1 мая 2025Россия

В российском регионе поезд снес на переезде груженый пивом КамАЗ

МВД: В Ивановской области поезд столкнулся с КамАЗом, пострадали два человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Полиция 37 / «ВКонтакте»

В Ивановской области поезд снес на переезде груженый пивом КамАЗ, об этом сообщает УМВД по российскому региону во «ВКонтакте».

Отмечается, что товарный поезд врезался в грузовик, который перевозил кеги с пивом. Состав не сошел с рельс и проехал дальше еще около километра, пока не затормозил.

В результате столкновения пострадали два человека, пассажир и водитель КамАЗа, они получили тяжелые травмы. На месте аварии работает полиция, выясняются причины и обстоятельства.

«К чему приводит неосторожность на ж/д переезде. КамАЗ, груженый кегами с пивом, буквально уничтожен столкновением с товарняком», — прокомментировали в МВД.

Накануне в Ростовской области полицейская машина влетела в легковой автомобиль и перевернулась. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали водители автомобилей.

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