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11:10, 22 июля 2025Россия

Российский чиновник прокомментировал смертельное ДТП после выезда его Mercedes на встречку

Забайкальский чиновник Гончаров объяснил ДТП со своим участием плохой дорогой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности зампреда правительства Забайкалья Алексей Гончаров, который попал в смертельную аварию на федеральной трассе в Забайкальском крае, объяснил выезд своего Mercedes на встречную полосу и спровоцировавшее это смертельное ДТП. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«В результате плохого состояния дорожного покрытия произошел наезд на неровности. Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения. Ответственности с себя не снимаю», — написал чиновник.

Гончаров рассказал, что вместе с семьей на автомобиле, который попал в ДТП, возвращался в Читу. Правоохранительные органы, по его словам, уже ведут расследование. Чиновник выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Об аварии с участием Гончарова стало известно во вторник, 22 июля. Предварительно, Гончаров за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. По неофициальным данным, пострадали шесть человек, одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Зампред правительства российского региона, как стало известно впоследствии, возвращался с Байкала, вместе с ним в машине были жена и две дочери.

ЖЗЛ
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