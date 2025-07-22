Российский чиновник прокомментировал смертельное ДТП после выезда его Mercedes на встречку

Забайкальский чиновник Гончаров объяснил ДТП со своим участием плохой дорогой

Исполняющий обязанности зампреда правительства Забайкалья Алексей Гончаров, который попал в смертельную аварию на федеральной трассе в Забайкальском крае, объяснил выезд своего Mercedes на встречную полосу и спровоцировавшее это смертельное ДТП. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«В результате плохого состояния дорожного покрытия произошел наезд на неровности. Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения. Ответственности с себя не снимаю», — написал чиновник.

Гончаров рассказал, что вместе с семьей на автомобиле, который попал в ДТП, возвращался в Читу. Правоохранительные органы, по его словам, уже ведут расследование. Чиновник выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Об аварии с участием Гончарова стало известно во вторник, 22 июля. Предварительно, Гончаров за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. По неофициальным данным, пострадали шесть человек, одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Зампред правительства российского региона, как стало известно впоследствии, возвращался с Байкала, вместе с ним в машине были жена и две дочери.