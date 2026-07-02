Член одной из российских партий устроила пьяное ДТП в Москве

«112»: Член партии «Яблоко» Кривицкая устроила пьяное ДТП в Москве

Член российской политической партии «Яблоко» Светлана Кривицкая устроила пьяное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, все произошло 28 июня. Кривицкая находилась одна в салоне автомобиля. Она врезалась в ограждение на улице Барышиха.

После член «Яблока» отказалась проходить медицинское освидетельствование. Как утверждает «112», в нетрезвом виде женщина направлялась на работу.

До этого сообщалось, что в Приозерске Ленинградской области местный депутат и зампред комиссии по бюджету и экономике Даниил Пашкин вылетел в сквер после жесткого ДТП. Чиновник пояснил, что хотел уйти от столкновения и направил машину в сквер, поскольку увидел, что там нет людей. Женщину, находившуюся за рулем Nissan, доставили в больницу с переломом руки.