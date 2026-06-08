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15:37, 8 июня 2026Россия

Российский депутат на Ford Mustang вылетел в сквер после жесткого ДТП

В Приозерске депутат Пашкин на Ford Mustang вылетел в сквер после жесткого ДТП
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Приозерске Ленинградской области местный депутат и зампред комиссии по бюджету и экономике Даниил Пашкин вылетел в сквер после жесткого дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, все произошло на пересечении улиц Калинина и Красноармейской. Пашкин уверяет, что управлял автомобилем трезвым. По версии парламентария, водитель Nissan начала поворачивать и не уступила дорогу.

Пашкин в разговоре с «Mash на Мойке» подчеркнул, что хотел уйти от столкновения и направил машину в сквер, поскольку увидел, что там нет людей. Женщину, находившуюся за рулем Nissan, доставили в больницу. По предварительным данным, у нее сломана рука.

До этого сообщалось, что старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат попал в аварию и не выжил. Ему было 68 лет.

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