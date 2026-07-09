Министр озвучил подробности о планах введения в России еще одного утильсбора

Алиханов: Утильсбор на ЖД-технику может появиться по просьбе отечественных производителей

В России начали обсуждать планы введения нового утильсбора, касающегося железнодорожного машиностроения. Они связаны с обращением отечественных производителей, попросивших ввести защитные меры в превентивном порядке, отметил глава Минмпромторога Антон Алиханов. По его словам окончательного решения по этому вопросу не принято, передает РИА Новости.

«На самом деле здесь, скорее, запрос отрасли, потому что они видят расширяющиеся возможности со стороны конкурентов, даже по заходу на российский рынок», — цитирует агентство российского министра.

Ранее Алиханов также отмечал, что министерство получило подобное предложение от нескольких губернаторов. «Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику», — цитировал его «Интерфакс».

Утилизационный сбор — деньги, которые государство собирает заранее на будущую переработку техники. Повышенная ставка утильсбора вступила в силу 1 декабря 2025 года. Она действует для авто с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил, для электрокаров — до 80. С 1 сентября утильсбор также будет введен на электронику.