Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:31, 28 ноября 2025Экономика

Путин утвердил введение технологического сбора

Путин подписал закон о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение с 1 сентября 2026 года технологического сбора, который должен стать для электроники аналогом утилизационного сбора для автомобилей. Документ размещен на портале официальной публикации правовых актов.

Механизм предусматривает платежи за единицу конечной продукции с электронной компонентной базой при ее импорте или производстве в России с компенсацией создателям продукции, внесенной в реестр отечественной.

Ранее Минпромторг указывал, что целью такого сбора является финансирование развития собственной электронной и радиоэлектронной промышленности с учетом нехватки в бюджете средств на такие цели. Предполагается, что максимальный платеж за единицу продукции не превысит пяти тысяч рублей.

До конца 2026 года правительство рассчитывает получить с этого сбора 20 миллиардов рублей, в 2027-м — 88 миллиардов рублей, а в 2028-м — 110 миллиардов. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в правительстве не видят угрозы снижения продаж электроники.

Эксперты указывают, что технологический сбор повлияет на стоимость электроники в стране, но о точных значениях говорить рано. При этом даже с текущими ценами продажи смартфонов и ноутбуков в январе-сентябре упали на 20 и 15 процентов в натуральном и на 25 и 20 процентов в денежном выражении соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Офиса президента Украины Ермака

    Россиянин на Бали попытался спасти жабу, был атакован змеей и попал на видео

    Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры фразой «красиво набираю вес»

    Дочь Робби Уильямса дебютировала в кино

    В России отреагировали на увольнение Ермака

    В России начали ограничивать работу WhatsApp. Мессенджеру грозит полная блокировка

    Россиянам назвали лучшие месяцы для путешествия в Японию

    В российском регионе запретят продавать алкоголь в прикассовой зоне магазинов

    Умер первый исполнитель роли Человека-паука

    В Киеве анонсировали еще одну отставку в офисе президента после увольнения Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости