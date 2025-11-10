Россиян предупредили о подорожании электроники из-за введения технологического сбора

Муртазин: Из-за технологического сбора электроника может подорожать на 4-6 %

Технологический сбор, который предлагают ввести в правительстве, затронет 90 процентов всего оборудования на российском рынке. О возможном подорожании электроники предупредил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова приводит радио «Говорит Москва».

Ввести в стране аналог утилизационного сбора для автомобилей предложили Минпромторг и Минфин России. Ведомства намерены изыскать средства для защиты и поддержки отечественных производителей электроники, собирая деньги с импортеров соответствующей продукции и всех внутренних производителей.

«На сегодняшний день технологический сбор не ясен с точки зрения его размера. Есть только дата — с 1 сентября 2026 года, если будет принят закон. При этом мы уже понимаем, что 90 процентов электроники, бытовой техники, содержащей электронику, этот сбор затронет. Если говорить об изменении цен, то, скорее всего, сбор составит от 3 до 5 процентов от стоимости техники. Соответственно, рост цен будет от 4 до 6 процентов», — пояснил Муртазин.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что технологический сбор на электронику в России на данном этапе обсуждается в правительстве и говорить о его влиянии на цены пока рано. Защита и поддержка своего производителя, создание преференций и протекционизм — это нормально и обоснованно для обеспечения технологического суверенитета, поэтому рассматривать новый сбор как налог на потребителя не стоит, подчеркнул депутат.