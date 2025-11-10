Россия
12:32, 10 ноября 2025

В России прокомментировали инициативу о новом сборе на электронику

Алтухов: Рано говорить о влиянии нового технологического сбора на цены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Технологический сбор на электронику в России на данном этапе обсуждается в правительстве, и говорить о его влиянии на цены пока рано, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Обсуждения такого сбора действительно идут. Но не стоит его рассматривать как очередной налог для потребителя. Цель — исключительно протекционизм для повышения локализации в России высокотехнологичных производств. Обсуждение идет именно вокруг тех категорий товаров, где доля российских производителей невысока», — сказал Алтухов.

Предложено привязать расчет ставки сбора к стоимости товара, ограничив верхний порог в 5 тысяч рублей, добавил он. По мнению депутата, средства промышленного сбора должны быть «окрашены» и идти на компенсации и субсидии отечественным производителям.

Защита и поддержка своего производителя, создание преференций и протекционизм — это нормально и обосновано для обеспечения технологического суверенитета. Но, конечно, необходимо просчитать все риски. В том числе инфляционные. На данный момент, законопроект о промышленном сборе в Госдуму не внесен, идут обсуждения на уровне правительства. Поэтому говорить о том, как это повлияет на стоимость товаров, пока рано

Сергей Алтуховдепутат

Ранее сообщалось, что Минпромторг и Минфин России разработали механизм, с помощью которого власти намерены изыскать средства для защиты и поддержки отечественных производителей электроники. Соответствующие поправки к закону о промышленной политике были внесены в правительство. Они устанавливают специальный технологический сбор для импортеров соответствующей продукции и всех внутренних производителей, однако российские предприятия при достаточной степени локализации смогут получать компенсации.

