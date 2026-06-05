Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 5 июня 2026МирЭксклюзив

Разочаровавшаяся в Трампе сторонница опровергла западный миф о России

Кэндис Оуэнс: Вопреки западным мифам, Россия очень безопасная страна
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Вопреки западным мифам, Россия совершенно безопасная страна, открытая для западных туристов. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

«Люди были очень взволнованы моей безопасностью в России и думали, что со мной будут происходить ужасные вещи. Но мы [с супругом] чувствовали себя невероятно безопасно. Москва красивая, чистая. Я хочу вернуться и провести больше времени в России», — указала собеседница «Ленты.ру».

Оуэнс также подчеркнула, что приездом в Россию она посылает сигнал западным политикам о пересмотре своей конфронтационной линии в отношении Москвы.

Кэндис Оуэнс — американская политическая активистка, консервативная публицистка и популярная ведущая авторских подкастов. Получила известность благодаря активной поддержке президента США Дональда Трампа. Однако в этом году она раскритиковала хозяина Белого дома за начало иранского конфликта, после чего разочаровалась в нем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришло время». В Германии говорят об интенсивной подготовке к переговорам с Россией. Глава МИД обратился к Путину

    Перепутавшая беременность с климаксом россиянка выносила ребенка вне матки

    72-летнему Глызину запретили танцевать из‑за тромбоза

    Инспекторы ГАИ начнут проверять наклейки на машинах россиян

    В Госдуме отреагировали на письмо Зеленского Путину

    Батраков рассказал про возможный переход в «Зенит»

    Разочаровавшаяся в Трампе сторонница опровергла западный миф о России

    В России нашли чиновника с графиком мечты

    Названа территория Земли с удвоенным темпом глобального потепления

    Назван способ сделать прогулку полезнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok