02:35, 25 апреля 2026

Трамп назвал журналистку Оуэнс мерзким человеком года
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп назвал американскую журналистку Кэндис Оуэнс «мерзким человеком года». Пост с критикой в ее адрес он опубликовал в соцсети Truth Social.

В частности, Трамп осудил «нападки» Оуэнс на жену президента Франции Брижит Макрон, заявив, что они «достойны презрения». «Я считаю, что <...> у нее чрезвычайно низкий IQ!» — написал он.

Президент сопроводил публикацию фотографией журналистки якобы на обложке издания Times с надписями «Кэнди Оуэнс лжет, лжет, лжет» и «защищает насильников».

В феврале 2025 года Оуэнс опубликовала расследование о смене пола Брижит Макрон. Она утверждает, что супруга французского президента якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. В ответ Макрон подал против Оуэнс судебный иск, в котором обвинил ее в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов».

    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    «Радиостанция Судного дня» передала жуткий сигнал о чертовщине

    В Европе спрогнозировали неожиданный исход суда над Мадуро

    Вскрылись новые проблемы главы ФБР с алкоголем

    Трамп назвал «мерзкого человека года»

    Нетаньяху рассказал о лечении от рака простаты

    Евродепутат заявил о «сошедшей с ума» Прибалтике из-за инцидента с самолетом Фицо

    Тройное ДТП в Москве обернулось гибелью

    Министр финансов США высказался о повторном снятии санкций с российской нефти

    Еще один российский регион попал под удар дронов

    Все новости
