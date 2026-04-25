Трамп назвал «мерзкого человека года»

Трамп назвал журналистку Оуэнс мерзким человеком года

Президент США Дональд Трамп назвал американскую журналистку Кэндис Оуэнс «мерзким человеком года». Пост с критикой в ее адрес он опубликовал в соцсети Truth Social.

В частности, Трамп осудил «нападки» Оуэнс на жену президента Франции Брижит Макрон, заявив, что они «достойны презрения». «Я считаю, что <...> у нее чрезвычайно низкий IQ!» — написал он.

Президент сопроводил публикацию фотографией журналистки якобы на обложке издания Times с надписями «Кэнди Оуэнс лжет, лжет, лжет» и «защищает насильников».

В феврале 2025 года Оуэнс опубликовала расследование о смене пола Брижит Макрон. Она утверждает, что супруга французского президента якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. В ответ Макрон подал против Оуэнс судебный иск, в котором обвинил ее в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов».