Журналистка опубликовала расследование о трансгендерности жены Макрона

Журналистка Оуэнс: Жена Макрона Брижит родилась мужчиной

Журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования о смене пола Брижит Макрон — жены президента Франции Эммануэля Макрона. Оно было опубликовано на YouTube-канале журналистки.

По ее словам, «женой» Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. Сама Брижит, по мнению Оуэнс, пропала без вести в 1961 году. Автор расследования отметила, что у Брижит нет ни одной совместной фотографии с братом.

В качестве доказательства своей теории журналистка также привела видеозапись 1977 года, на которой трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), называвший себя Вероникой, давал интервью телеканалу. Сравнение записи голоса Вероники с Брижит «показывает, что это один и тот же человек».

Ранее двум женщинам, назвавшим супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, вынесли приговор и назначили штрафы в размере 13,5 тысячи евро за клевету.