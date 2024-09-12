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16:10, 12 сентября 2024Мир

Назвавшим супругу Макрона мужчиной француженкам вынесли приговор

Назвавшим супругу Макрона мужчиной француженкам назначили штрафы за клевету
Брижит и Эмманюэль Макрон

Брижит и Эмманюэль Макрон . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Двум женщинам, назвавшим супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, вынесли приговор и назначили штрафы в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«Суд Парижа приговорил Наташу Рей и Дельфин Жегусс за клевету к штрафу в 500 евро. Кроме того, они будут обязаны выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тысяч евро ее брату Жану-Мишелю в качестве морального ущерба», — отмечается в публикации.

Судебный процесс над женщинами прошел в июне. По версии следствия, Рей подготовила клеветнические материалы про первую леди страны, а Жеггус их распространила. При этом Рэй отсутствовала на слушаниях из-за болезни.

В 2021 году супругу французского лидера заподозрили в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. В частности, авторы слухов утверждали, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечалось, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

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      Дарья Устьянцева
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