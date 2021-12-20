Жену Макрона заподозрили в смене пола

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подаст жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в интернете слухов о том, что она трансгендер. Об этом сообщает BFM.TV.

По информации издания, сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. Публикации распространялись на протяжении недели. В частности, авторы слухов утверждают, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечается, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

26 сентября сообщалось, что Макрон и его супруга обратились с жалобой на фотографа Тибо Далифара в прокуратуру Парижа. Главу государства возмутила его фотография на отдыхе во время катания на аквабайке, размещенная в галерее возле Елисейского дворца. Правоохранительные органы начали разбирательство.