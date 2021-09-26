Макрон подал жалобу на папарацци из-за фото с отдыха

Макрон обратился в прокуратуру с жалобой на папарацци, снявшего его в отпуске на аквабайке

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит обратились с жалобой в прокуратуру Парижа на фотографа Тибо Далифара. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает ТАСС

Главу государства возмутила выставленная на экспозиции его фотография на отдыхе, во время катания на аквабайке. Снимок был размещен в галерее возле Елисейского дворца и находился там около двух недель. Прокуратура начала разбирательство. Папарацци может грозить уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь.

Помимо фотографий действующего президента, на экспозиции были выставлены кадры с предыдущими французскими лидерами. В том числе, фото Николя Саркози и его жены Карлы Бруни во время катания на велосипедах, а также находившегося с голым торсом на пляже Жака Ширка.

21 сентября сообщалось, что Макрон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в организации выставки коллекции живописи братьев Михаила и Ивана Морозовых в Париже.