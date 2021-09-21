Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых

Макрон: Путин сыграл большую роль в том, чтобы выставка коллекции Морозовых состоялась

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в организации выставки коллекции живописи братьев Михаила и Ивана Морозовых в Париже. Он заявил об этом на открытии выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», его слова передает ТАСС.

Выставка пройдет с 22 сентября в музее Fondation Louis Vuitton, созданном по инициативе одного из богатейших людей мира, француза Бернара Арно.

«Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину... Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась», — сказал французский лидер.

Ранее в сентябре сообщалось, что в 2016 году президент России Владимир Путин помог организации выставки картин из собрания русских коллекционеров живописи, братьев Михаила и Ивана Морозовых. Он дал разрешение на вывоз из страны уникального собрания полотен.

Выставка должна была открыться еще в 2020 году, однако переносилась из-за пандемии. Она продлится до февраля 2022 года, посетителям представят около 200 картин.