Франция опровергла отмену визита Макрона в Швейцарию из-за истребителей

Французские власти опровергли сведения об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Швейцарию из-за отказа конфедерации покупать французские истребители. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В Елисейском дворце пояснили, что Макрон в начале года согласился на встречу, однако швейцарская сторона предложила провести мероприятие в ноябре. «Мы сказали им летом, что в ноябре это было бы сложно», – отметили в пресс-службе, добавив, что окончательная дата встречи еще не установлена.

В администрации президента Швейцарии Ги Пармелена в свою очередь заявили, что окончательный график президента еще не составлен. В ведомстве подчеркнули, что изменение в планах не означает «отмены подтвержденного визита».

Ранее СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию из-за срыва сделки по истребителям. Конфедерация решила вместо французского вооружения закупить американские истребители F-35. Отмечается, что французский лидер запретил все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне до лета 2022 года.

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