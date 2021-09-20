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Премьер Австралии заявил об отвечающем национальным интересам разрыве с Францией

Премьер Австралии Моррисон: разрыв договора о подлодках с Францией отвечает нацинтересам
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Скотт Моррисон
Скотт Моррисон
Фото: Panoramic/ Globallookpress.com

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что разрыв договора о строительстве дизельных подводных лодок с Францией отвечает национальным интересам страны. Об этом он сказал в эфире телеканала SBS, передает ТАСС.

«Понятно, что вторая сторона, участвующая в контракте, будет огорчена и разочарована. Я это понимаю, но в равной степени, я уверен, будет понятно и то, что национальные интересы Австралии превыше всего. Они должны быть на первом месте, и так и было», — подчеркнул политик.

Моррисон уточнил, что интересам Канберры отвечает трехстороннее партнерство, которое и было сформировано с президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном, получив название AUKUS.

Глава австралийского правительства добавил, что он испытывает глубокие и серьезные опасения в том, что заказанных в 2016 году у Парижа лодок хватит для защиты суверенных интересов страны, поэтому было принято решение, отвечающее стратегиям национальной обороны в существующих обстоятельствах.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ложью и опроверг информацию о том, что Вашингтон предварительно обсуждал с Парижем планы по созданию Австралией подлодок по соглашению AUKUS и разрыв контракта с Францией.

Заключение сделки уже принесло США, Великобритании и Австралии немало проблем в отношениях с Францией. Новое соглашение привело к тому, что французские власти впервые в истории отозвали послов из Вашингтона и Канберры, назвав срыв собственного многомиллиардного контракта с Австралией «ударом в спину».

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