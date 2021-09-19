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Стали известны обстоятельства заключения соглашения AUKUS по подлодкам

Sunday Telegraph: детали соглашения AUKUS обсуждались на саммите G7 без ведома Франции
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Фото: Reuters

Детали трехстороннего соглашения AUKUS об оборонном партнерстве и безопасности между США, Великобританией и Австралией обсуждались на саммите G7. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Telegraph.

Издание ссылается на документы, которые в правительстве Великобритании якобы помечены грифом «совершенно секретно».

По данным издания, обсуждение будущего договора проходило в июне на саммите G7 в британском Корнуолле, без ведома французского президента Эммануэля Макрона. Сообщается, что на сделке присутствовал экс-глава МИД Великобритании Доминик Рааб, несмотря на предупреждения о том, что это может повредить отношениям с Китаем и Францией.

Ранее глава МИД Франции Ле Дриан отверг заявления об обсуждении планов по подлодкам с США. В эфире телеканала «France 2» назвал неправдой заявления о том, что Вашингтон предварительно обсуждал с Парижем планы по созданию Австралией подлодок по соглашению AUKUS и разрыв контракта с Францией.

Саммит «Группы семи» проходил с 11 по 13 июня в графстве Корнуолл на юге Англии. В нем принимали участие представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США — которые являются членами G7. Кроме того, на саммите присутствовали представители Евросоюза, а также лидеры Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи.

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