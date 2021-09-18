Кризис между Францией и США повлияет на судьбу НАТО

Глава МИД Франции: кризис в отношениях с США будет учтен при обсуждении стратегии НАТО

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что соглашение между США, Великобританией и Австралии об оборонном сотрудничестве будет иметь последствия для НАТО, пишет ТАСС.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, последовавший за подписанием договора AUKUS кризис в отношениях между Францией и США даст о себе знать при обсуждении будущей стратегической концепции НАТО на предстоящем саммите в Мадриде.

Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций. Причиной для этого шага стало заключение между США, Британией и Австралией соглашения об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS. Он предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.

Кроме того, Австралия по этому контракту будет строить подводные лодки, хотя еще несколько лет назад заключила соглашение с французской компанией Naval Group на производство 12 субмарин на 90 миллиардов австралийских долларов.

