В Госдуме AUKUS назвали геополитическим унижением сторонников США

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина назвала создание альянса AUKUS геополитическим унижением европейских союзников со стороны США. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Паниной, действия США в отношении союзников несут не только экономический ущерб, но и подрывают авторитет этих стран на геополитической арене. В качестве примера депутат привела попытки Вашингтона лишить Германию возможности вести самостоятельную политику на российском направлении, а также фактическое выдавливание Франции из Азиатско-Тихоокеанского рынка, где под ее контролем все еще находятся «огромные акватории».

«И это происходит на фоне предстоящих президентских выборов, где (президент Франции Эммануэль) Макрон хотел бы презентовать себя французам как политика, возвращающего Франции позиции ведущей державы мира», — отметила Панина.

Политик подчеркнула, что отношение США к европейским партнерам, как к «вассалам» неизбежно приведет к тому, что Европа в скором времени предпримет шаги, направленные на достижение большей самостоятельности от США во всех сферах.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, Австралия по этому контракту будет строить подводные лодки, хотя еще несколько лет назад заключила соглашение с французской компанией Naval Group на производство 12 субмарин на 90 миллиардов австралийских долларов.

17 сентября министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал разрыв контракта с Канберрой «ударом в спину». После этого Париж впервые в истории отозвал для консультаций своих послов из США и Австралии.