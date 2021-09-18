Во Франции сочли пощечиной решение Австралии по подлодкам

Разведаналитик Родье: разрыв Австралией договора по подлодкам стал пощечиной для Парижа

Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам. Такое мнение высказал РИА Новости замдиректора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье.

По его словам, Канберра продемонстрировала Парижу, что «в экономической войне нет друзей». «Это сильная пощечина. Франция была накануне исполнения крупнейшего контракта, который помогал бы ее военно-морской промышленности в течение многих лет. Удар очень силен для Франции», — сказал собеседник агентства.

Родье объяснил, что Австралийские власти решили расторгнуть договор из-за изменения характера военных потребностей страны. Выяснилось, что Канберра хочет приобретать атомные подводные лодки вместо обычных.

17 сентября глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отзовет послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов. Он также назвал действия Австралии «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разрыв важных контрактов — привычное дело для Парижа. Дипломат напомнила, что в 2015 году по инициативе Парижа было расторгнуто соглашение с Москвой по строительству кораблей-вертолетоносцев «Мистраль». «Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — сыронизировала она.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.