Французские социалисты потребовали выйти из НАТО

Boursorama: французские социалисты требуют выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам

Кандидат в президенты Франции, лидер французских социалистов, Жан-Люк Меланшон потребовал, чтобы страна вышла из НАТО. Об этом сообщает Boursorama.

Политик сделал такое заявление на фоне недавнего скандала из-за выхода Австралии из договора по строительству подводных лодок с французской Naval Group, который СМИ называли сделкой века. Канберра разорвала крупный контракт с Парижем ради получения американских атомных субмарин.

«Парижу нужно перестать тешить себя иллюзиями, а также выйти из Североатлантического альянса и закрыть центр передового опыта НАТО в области космической безопасности, который Штаты хотят разместить в Тулузе», — заявил Меланшон.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» отказ Австралии от строительства дизель-электрических подлодок. Он подчеркнул, что Франция ждет объяснений как от США, так и от Австралии. По словам министра, контракт обсуждался в течение двух лет, и доверие к австралийской стороне теперь подорвано.

16 сентября Канбера, Лондон и Вашингтон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности AUKUS. Его цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».