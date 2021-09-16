Франция назвала «ударом в спину» отказ Австралии от «сделки века»

Отмена договора по подлодкам с французской Naval Group, который СМИ называли сделкой века — это «удар в спину» от Австралии, подрывающий доверие к этой стране. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с радиостанцией France Info.

«Я в гневе, так союзники себя не ведут. Это решение — одностороннее, грубое, непредсказуемое — походит на стиль поведения [бывшего президента США] Дональда Трампа», — высказался он о шаге американской стороны в этой ситуации. Он подчеркнул, что Франция ждет объяснений как от США, так и от Австралии.

По словам министра, контракт обсуждался в течение двух лет, и доверие к австралийской стороне теперь подорвано. Ле Дриан подчеркнул, что французские дипломаты пока не получили объяснений по поводу того, как именно Австралия будет выходить из ранее заключенного с Францией контракта.

Ранее стало известно, что австралийские власти выходят из контракта о строительстве подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов. Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Договор получил название AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США).