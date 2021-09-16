Раскрыты траты Австралии на проект AUUKUS

Правительство Австралии инвестирует порядка 11,5 миллиарда австралийских долларов (8,47 миллиарда долларов США) в строительство и модернизацию оборонных объектов в Южной Австралии. Траты на проекты, в том числе в рамках нового альянса AUUKUS, раскрыл премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ТАСС.

Средства будут направлены на финансирование двух проектов для военно-морского флота Австралии.

«Первый из них, принятый в рамках партнерства AUUKUS, заключается в строительстве атомных подводных лодок. Более 6,4 миллиарда австралийских долларов (4,7 миллиарда долларов США) будут направлены на модернизацию дока полного цикла в Осборне и продление службы действующих субмарин, стоящих на вооружении ВМФ Австралии», — сказал Моррисон.

Еще порядка 5,1 миллиарда австралийских долларов (3,7 миллиарда долларов США) правительство Автсралии вложит в модернизацию боевых систем эсминцев класса Hobart. По словам премьера, эти инвестиции помогут придать импульс развития судостроительной отрасли и создать около 1,6 тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Великобритания, США и Австралия договорились о партнерстве в области обороны и безопасности. В рамках альянса под названием AUKUS (Аббревиатура названий трех стран-участниц: Австралия, Соединенное Королевство, США) страны намерены способствовать обмену технологиями. Цель партнерства заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний.

