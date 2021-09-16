Австралия предложила Китаю начать диалог о безопасности в регионе

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон направил открытое письмо лидеру КНР Си Цзиньпину с приглашением присоединиться к диалогу по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Моррисон призвал главу Китая обсудить новое партнерство Австралии с Великобританией и США. Он отметил, что в ближайшее время между Канберрой, Вашингтоном и Лондоном запланировано множество звонков и переговоров, в ходе которых будут обсуждаться, в том числе, вопросы взаимодействия с Китаем.

«Есть открытое приглашение и для китайского лидера Си [Цзиньпина]. Я верю и надеюсь, что мы разделяем одну и ту же цель — создание мирного Индо-Тихоокеанского региона, где ценят и уважают суверенитет и независимость наций», — заявил Моррисон.

Кроме того, Моррисон сообщил, что уже обсудил формирование нового правительства с индийским премьером Нарендрой Моди, премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и главой новозеландского правительства Джасиндой Ардерн.

Ранее Китай призвал страны AUUKUS (Австралия, Великобритания, США) — партнерства, о создании которого лидеры трех государств объявили в ходе совместной пресс-конференции — избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны. Посол Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй выразил мнение, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых заключается в нанесении ущерба третьим государствам.

Новое трехстороннее партнерство предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Тем не менее, австралийские власти заверили, что страна по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием. Цель его, как сообщается, заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами в области искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами, а также в противодействии Китаю.