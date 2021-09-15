В Пекине попросили главные партии США помочь наладить американо-китайский диалог

Республиканская и Демократическая партии США должны вместе помочь наладить американо-китайский диалог. Об этом заявил директор Центральной комиссии по иностранным делам при ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. Его просьба прозвучала на видеоконференции с представителями двух главных американских партий. Об этом сообщает SCMP.

«Мы надеемся, что правительство США сможет исправить свою неправильную политику в отношении Китая», — заявил дипломат. Он также предложил американским политикам работать с Пекином, чтобы «предпринять позитивные шаги для достижения консенсуса» и «вернуть китайско-американские отношения в правильное русло».

Цзечи отметил важность диалога между китайскими и американскими политическими партиями, так как он «укрепляет взаимодействие и углубляет сотрудничество» между США и Китаем. Дипломат выразил надежду, что республиканцы и демократы, а также «умные люди из всех слоев общества» продолжать играть позитивную роль в американо-китайских отношениях.

10 сентября состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух держав обсудили происхождение COVID-19. Также они согласились с тем, что «углубленное общение между главами государств Китая и Соединенных Штатов по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений»