Байден и Си Цзиньпин обсудили происхождение COVID-19

Псаки сообщила о телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина о причинах COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила, что американский президент Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Диалог глав государств длился около 90 минут, в его рамках они обсудили необходимость частых контактов, передает РИА Новости.

По словам Псаки, Байден и Си Цзиньпин провели много времени вместе, поэтому их разговор стал привычным и откровенным одновременно. «Байден не избегал областей, где есть несогласие, но тональность не была поучительной или снисходительной, она была уважительной», — подчеркнула представитель администрации США.

Материалы по теме «Мы тут как подопытные» Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России? Пандемия из пробирки. Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?

Пресс-секретарь добавила, что возможные будущие контакты не обсуждались: изначальной целью диалога было

поддержание коммуникации. В рамках диалога главы двух стран также обсудили COVID-19 и его происхождение. Псаки подчеркнула, что администрация Байдена стремится раскрыть причины пандемии, что является одной из ее «основных забот».

При этом Псаки не сказала прямо, обвинял ли Байден Си Цзиньпина в нежелании Китая участвовать во второй фазе расследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященного истокам коронавируса. По ее словам, это решение КНР Байден публично комментировал ранее.

Ранее в ВОЗ сообщили о трудностях с поиском истоков коронавируса. По словам ученых, изучение причин пандемии «застопорилось».