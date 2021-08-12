Мир
 
Последние новости
Следствие назвало причины крушения вертолета на Камчатке
Россия поддержала намерение Казахстана бороться с «пещерным национализмом»
Никас Сафронов пожаловался на турецких строителей
Россиян предупредили об ограничениях на популярном средиземноморском курорте
В Москве допустили появление дыма от якутских пожаров 
В ряде городов России объявили пятницу нерабочей из-за лесных пожаров
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Нефтяного гиганта заставили выплатить Нигерии миллионы долларов
Аксенов рассказал о предназначении элитной квартиры Зеленского в Крыму
Описан просверливший дыру в российском «Союз МС-09» человек
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава миссии ВОЗ в Ухане изменил свое мнение о происхождении коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Питер Бен Эмбарек
Питер Бен Эмбарек
Фото: Aly Song / Reuters
Исследователь ВОЗ Питер Эмбарек признал возможной версию с утечкой COVID-19 из лаборатории

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, в беседе с журналистами телеканала TV2 признал, что версия с утечкой коронавируса из лаборатории вполне может оказаться правдой, пишет Daily Mail.

Изменивший свое мнение о происхождении коронавируса эксперт не исключает, что нулевым пациентом может являться сотрудник лаборатории, подхвативший COVID-19 от летучей мыши во время полевых исследований или в самой лаборатории. Он отметил, что его коллеги не нашли прямых доказательств данной теории, но подчеркнул, что эта версия жизнеспособна.

В прошлом ученый заявлял, что версия с лабораторным происхождением COVID-19 маловероятна. В начале февраля присутствовавший на пресс-конференции в Ухане глава международной группы экспертов ВОЗ Эмбарек говорил, что передача COVID-19 от промежуточного носителя к человеку является наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ВОЗ решили изучить связь двух новых животных с происхождением коронавируса
ВОЗ не нашла источник коронавируса в Ухане
ВОЗ назвала самую вероятную гипотезу передачи COVID-19 человеку