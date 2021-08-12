Глава миссии ВОЗ в Ухане изменил свое мнение о происхождении коронавируса

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, в беседе с журналистами телеканала TV2 признал, что версия с утечкой коронавируса из лаборатории вполне может оказаться правдой, пишет Daily Mail.

Изменивший свое мнение о происхождении коронавируса эксперт не исключает, что нулевым пациентом может являться сотрудник лаборатории, подхвативший COVID-19 от летучей мыши во время полевых исследований или в самой лаборатории. Он отметил, что его коллеги не нашли прямых доказательств данной теории, но подчеркнул, что эта версия жизнеспособна.

В прошлом ученый заявлял, что версия с лабораторным происхождением COVID-19 маловероятна. В начале февраля присутствовавший на пресс-конференции в Ухане глава международной группы экспертов ВОЗ Эмбарек говорил, что передача COVID-19 от промежуточного носителя к человеку является наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии.