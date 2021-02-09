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ВОЗ не нашла источник коронавируса в Ухане

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Фото: Globalloookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла установить источник коронавируса среди животных. Об этом заявили эксперты организации в ходе пресс-конференции в Ухане.

Эксперт Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваньнань заявил, что в ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов от SARS-CoV-2 было слишком велико, чтобы предположить, что именно эти животные были изначальным источником вируса. Лян добавил, что группа экспертов не нашла свидетельств крупных вспышек COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года

Питер Бен Эмбарек, специалист ВОЗ по зоонотическим заболеваниям и глава группы экспертов, заявил, что выяснить обстоятельства проникновения вируса на рынок в Ухане не представляется возможным из-за нехватки данных. При этом специалисты обнаружили, что вирус широко циркулировал за пределами рынка. Эмбарек отметил, что расследование экспертов ВОЗ в Ухане выявило новую информацию, но кардинально не изменило картину вспышки COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На Пекин также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.

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