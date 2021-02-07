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Ученые обнаружили новые улики в ходе расследования пандемии в Ухане

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Фото: Chen Bin / Xinhua

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили новые улики в ходе расследования причин появления пандемии COVID-19 в Ухане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского зоолога Питера Дашака, участвующем в работе миссии ВОЗ.

Дашак отметил, что данные улики касаются роли рынка морепродуктов в возникновении пандемии. Он рассказал, что ученые побывали в Уханьском институте вирусологии, рынке Байчачжоу и рынке морепродуктов Хуанань.

Зоолог подчеркнул, что рынок морепродуктов в Ухане во время пандемии оказался нетронутым. «Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — сказал Дашак, добавив, что это значительно упростило специалистам ВОЗ работу.

Он заявил, что ранее китайским ученым удалось обнаружить места, где были взяты первые пробы с коронавирусом. В ходе расследования было установлено, что первые тяжелобольные пациенты были бессимптомные заразившиеся, а также те, у кого болезнь была выражена слабо.

Дашак не стал рассказывать дальнейшие подробности расследования. Однако он отметил, что в ВОЗ близки к разгадке причин и механизма возникновения и распространения пандемии коронавирусной инфекции.

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