Выявлены новые факторы распространения коронавируса

Температура, влажность воздуха и скорость ветра играют большую роль в передаче коронавируса. К такому выводу пришли ученые медицинской школы Университета Никосии, сообщает Cyprus Mail.

Специалисты обратили внимание на то, что в современных прогнозах часто учитываются лишь несколько факторов: темпы выздоровления заболевших и скорость передачи патогена. Они создали компьютерную модель, которая через индекс заболеваемости COVID-19 учитывает климатические эффекты. Отмечается, что этот способ помог предсказать вторую волну коронавируса в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро.

Так, например, скорость ветра существенно влияет на распространение инфекции. По данным ученых, даже при слабом ветре капли, содержащие вирус, распространяются значительно быстрее. В связи с этим они призвали пересмотреть рекомендуемые значения социальной дистанции в большую сторону, так как два метра — минимальное безопасное расстояние между людьми лишь при штиле.

Профессор медицинской школы университета Димитрис Дрикакис пояснил, что заболеваемость COVID-19 падает в летние месяцы и начинает расти с увеличением относительной влажности и скорости ветра. При этом время вспышки инфекции различается в зависимости от того, находится ли регион к северу или к югу от экватора.

«Две волны пандемии в год неизбежны, потому что они напрямую связаны с тем, что мы называем сезонностью погоды. На заболеваемость влияют изменения температуры, относительной влажности и скорости ветра независимо от сезона», — заключили эксперты.