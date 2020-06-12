Составлена карта распространения коронавируса в зависимости от погоды

Распространение коронавируса наиболее сильно на территориях, лежащих между 30-м и 50-м градусами северной широты. К такому выводу пришли ученые медицинского факультета Университета Мэриленда, пишет Daily Mail.

Они составили карту связи инфекции с погодой в различных регионах мира, сравнив погодные условия восьми городов, где коронавирус был широко распространен, с 42 городами, где заболеваемость COVID-19 была очень низкой.

В первую категорию вошли Тэгу (Южная Корея), Милан (Италия), Париж (Франция), Мадрид (Испания), Сиэтл (США), Ухань (Китай), Ком (Иран) и Токио (Япония). В этих городах с января по март были похожие погодные условия: температура от 3 до 9 градусов и низкая влажность. Они обозначены черными точками на карте и представляют пояс наиболее серьезного распространения вируса.

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Таким образом, в зоне риска оказались Центральная Азия, Кавказ, часть Европы, Великобритания, северо-восточная и средняя западная часть США а также Британская Колумбия.

«Я не ожидал такого совпадения температур и влажности в восьми городах, это просто удивительно», — заявил один из авторов исследования доктор Мохаммад Саджади. Данная карта позволяет говорить о том, что коронавирус ведет себя как обычный сезонный вирус, реагируя на погодные условия и быстро распространяясь в зимние и ранние весенние месяцы.

В конце мая китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. Результаты исследования показывают, что коронавирус преимущественно распространяется в умеренных широтах и существуют оптимальные погодные условия, при которых концентрация вирусных частиц в окружающей среде, в том числе на поверхностях, заметно увеличивается.

По данным на 11 июня, в мире насчитывается более 7,43 миллиона зараженных коронавирусом, из них 418 тысяч скончались, еще 3,5 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Великобритании и Индии.

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