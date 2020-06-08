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Губительное влияние жары и солнца на коронавирус оказалось переоцененным

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Жаркая летняя погода вряд ли снизит активность коронавируса, а губительное влияние ультрафиолета оказалось переоцененным, потому что распространяется только на уличные поверхности. Об этом «Интерфаксу» сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Он обратил внимание на то, что в южных странах, например в Бразилии, распространение новой инфекции интенсивное, несмотря на высокие температуры. Эта страна занимает второе место в мире по числу инфицированных. «Дело в том, что она [жара] почти никак не влияет», — пояснил ученый.

Зверев отметил, что ультрафиолетовое излучение действительно разрушительно для вируса, но в помещениях, где нет солнца, он продолжает жить. «Человек на улице этот вирус, в общем, не получает, только при близком контакте», — сказал он, отметив, что для предотвращения заражения надо в первую очередь соблюдать социальное дистанцирование, потому что инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Идея о снижении заболеваемости COVID-19 благодаря солнечной погоде озвучивалась в том числе президентом США Дональдом Трампом и бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. В Роспотребнадзоре также сообщали об ослаблении вируса при температуре выше 30 градусов, солнечных лучах и низкой влажности.

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