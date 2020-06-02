«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное издание российской атомной отрасли «Страна Росатом».

Новый подход к лечению вируса заключается в дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. По словам Говердовского, метод носит название «светящийся газ». «До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», —сказал эксперт.

Говердовский пояснил, что специалистами подбираются молекулы и газовые компоненты, способные оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.

Директор ФЭИ выразил надежду на то, что помимо коронавируса новый подход поможет в лечении туберкулеза и онкологических заболеваний.

По данным на 2 июня, в мире более 6,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 375 тысяч скончались, более 2,6 миллиона излечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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