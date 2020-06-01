Назван новый способ остановить распространение коронавируса

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона (Великобритания) Уильям Кивил назвал новый способ остановить распространение коронавирусной инфекции. Его слова приводит The Times.

Эксперт отметил необходимость использовать обеззараживающие свойства меди. По его словам, на стальных и пластиковых поверхностях вирус держится до 72 часов, при этом на меди он умирает уже спустя четыре часа. Это объясняется тем, что ионами металла атакуется липидная мембрана инфекции, а затем они проникают внутрь и полностью уничтожают его ДНК, отметил Кивил.

«Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы», — сказал ученый.

По данным на 1 июня, в мире более 6,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 373 тысяч скончались, более 2,6 миллиона излечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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