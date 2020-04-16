Эпидемиолог ответил на вопрос о распространении коронавируса с ветром

Рост числа заражений коронавирусом связан не с его перемещением по воздуху, а с передвижением людей. Так на вопрос о распространении коронавируса с ветром ответил главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико, передает «Интерфакс».
По словам Брико, вирус никак не может перелетать, потому что он погибает в воздухе приблизительно через полчаса, в редких случаях — через три часа. Он также заявил, что данный вид вируса нестойкий и погибает в том числе под воздействием ультрафиолета. В связи с этим коронавирус распространяется только из-за людей.
Эпидемиолог в том числе опроверг слухи о том, что вирус «перелетает по ветру из одного региона в другой» — рост числа заражений в регионах также происходит из-за передвижения людей. Он уточнил, что регионы отстают от Москвы «минимум на три недели», и это естественно для эпидемиологического процесса.
Ранее стало известно, что Россия обогнала Италию по числу новых заражений коронавирусом. Так, за последние сутки в Италии выявили 2667 случаев коронавируса, а в России — 3388 случаев. За весь период распространения инфекции в Италии умерли 21645 пациентов, а в России зарегистрировано 232 летальных исхода.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения