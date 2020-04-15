Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В 65 регионах России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. В сообщении также сказано, что в Чукотском и Ненецком автономных округах впервые подтверждено по одному случаю заражения коронавирусом.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Москве (1774) и Московской области (272). На третьем месте — Мурманская область (137), на четвертом — Петербург (130).

Новые случаи также подтверждены в Ленинградской области (108), Коми (97), Ингушетии (56), Смоленской области (51), Нижегородской области (47), Владимирской и Тульской областях (по 45), Тверской области (42), Чечне (41) и Курской области (31).

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В Марий Эл и Пермском крае выявлено по 27 случаев, в Ивановской и Калужской областях — по 25, в Краснодарском крае — 24, в Хабаровском крае — 23, в Брянской области — 22. В Ставропольском крае и Республике Башкортостан — по 20, в Ульяновской и Тюменской областях — по 18, в Астраханской и Новосибирской областях — по 17.

В Пензенской области зафиксировали 16 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе — 15, в Чувашии и Кировской области — по 13, в Ярославской и Свердловской областях — по 12, в Липецкой области и Красноярском крае — по 11, в Костромской области — 9, в Удмуртии — 8, в Воронежской и Саратовской областях, Карачаево-Черкесии, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии — по 7. В Псковской, Ростовской и Курганской областях, а также в Бурятии и Хакасии — по 6.

По 5 случаев зарегистрировано в Калининградской области и Дагестане, по 4 — в Белгородской области, Карелии и Приморском крае. В Калмыкии, Челябинской области и в Алтайском крае — по 3, в Вологодской и Омской областях, а также в Крыму — по 2 случая, в Ненецком автономном округе, Волгоградской, Оренбургской, Кемеровской и Сахалинской областях, а также в Чукотском автономном округе — по одному.

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