Число умерших россиян с коронавирусом приблизилось к 200

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 198 человек, за последние сутки зафиксировано 28 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 15 апреля.

198 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 15 апреля

В Москве число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом перевалило за 100.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не может заниматься созданием вакцины от коронавируса еще год, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Всего за последние сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 24 490 случаев инфицирования в 84 регионах.

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