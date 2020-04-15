В Москве число умерших пациентов с коронавирусом перевалило за 100

В Москве число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом перевалило за 100. Это следует из данных оперативного штаба в Telegram-канале.
По данным на 14 апреля, в Москве было 95 умерших пациентов с коронавирусом. 15 апреля стало известно, что в столице скончались еще 11 человек. Так, общее число погибших в Москве достигло 106.
Число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 181.
В связи с распространением нового коронавируса мэр Москвы ввел в городе пропускной режим. Со среды, 15 апреля, пропуск будет необходим для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.
По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения