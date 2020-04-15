В Москве число умерших пациентов с коронавирусом перевалило за 100

В Москве число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом перевалило за 100. Это следует из данных оперативного штаба в Telegram-канале.

По данным на 14 апреля, в Москве было 95 умерших пациентов с коронавирусом. 15 апреля стало известно, что в столице скончались еще 11 человек. Так, общее число погибших в Москве достигло 106.

Число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 181.

В связи с распространением нового коронавируса мэр Москвы ввел в городе пропускной режим. Со среды, 15 апреля, пропуск будет необходим для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели.

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