В Москве умерли 11 человек с коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительные тесты на коронавирус.

Возраст погибших — от 48 до 86 лет. Все скончавшиеся страдали от сопутствующих заболеваний, среди которых гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С и сахарный диабет. У троих из них был хронический бронхит.

Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 181.

В связи с распространением нового коронавируса мэр Москвы ввел в городе пропускной режим. Со среды, 15 апреля, пропуск будет необходим для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели.

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