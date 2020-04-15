Россия
 
Режим спецпропусков: что происходит в Москве прямо сейчас
Последние новости
Назван самый популярный российский город во время пандемии коронавируса
Найдено блокирующее коронавирус лекарство
В Москве начали действовать электронные пропуска
Стало известно об антикризисном пакете правительства в один триллион рублей
Объяснена нужда ученых в плазме крови переболевших коронавирусом
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Стало известно количество отмененных из-за вируса спортивных турниров в России
Болельщицам ЦСКА устроили конкурс в самоизоляции на 50 тысяч рублей
Популярную блогершу высмеяли в сети за слишком маленький размер бикини
Новости партнеров

В Москве умерли 11 человек с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Мишин / РИА Новости

В Москве умерли 11 человек с коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительные тесты на коронавирус.

Возраст погибших — от 48 до 86 лет. Все скончавшиеся страдали от сопутствующих заболеваний, среди которых гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С и сахарный диабет. У троих из них был хронический бронхит.

Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 181.

В связи с распространением нового коронавируса мэр Москвы ввел в городе пропускной режим. Со среды, 15 апреля, пропуск будет необходим для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве начали действовать электронные пропуска
Россиянка с подозрением на коронавирус умерла в Эквадоре
Отец, мать и дочь умерли от коронавируса в течение двух недель
Другие материалы рубрики
Россия20:1114 апреля

«У нас, как известно, особый путь»

В России решили изменить дату окончания Второй мировой войны. Что об этом думают историки?
00:01Сегодня

В Москве начали действовать электронные пропуска

23:1514 апреля

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

22:1914 апреля

В Москве проведут показательные рейды для выявления нарушителей самоизоляции

Россия00:0313 апреля

«Я стала носить с собой канцелярский нож»

Продавцы российских аптек об агрессии покупателей, спасении от коронавируса и истерии
21:4414 апреля

Водителям в Подмосковье пригрозили уголовными делами за нарушение самоизоляции

20:1714 апреля

Мужчина закурил в опустевшем из-за коронавируса московском метро и был задержан 

20:0614 апреля

Перенос Госдумой даты конца Второй мировой войны напомнил о теракте в Беслане

Россия00:0110 апреля

«Слухи приводили к нападению на врачей, убийствам»

Как коронавирус меняет россиян
19:2714 апреля

Московская медсестра рассказала о работе в больнице в Коммунарке 

19:0514 апреля

Инфекционную больницу в Новой Москве досрочно обеспечили электричеством

19:0514 апреля

Россиянин сдал полиции «слишком загорелых москвичей с довольным видом»

Россия
«Слухи приводили к нападению на врачей, убийствам»
Как коронавирус меняет россиян
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Растет число умерших, но становится больше и тех, кто излечился. Главное о ситуации в стране
«У меня уже нет никаких сил»
Тысячи россиян борются с коронавирусом. К чему готовиться, если заболеешь?
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России
Все материалы
Мир
Бывший помощник Трампа захотел выйти из тюрьмы из-за коронавируса
В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса
«Была паника и истерия»
Что происходит в Иране, где число заразившихся коронавирусом рискует превысить 500 тысяч человек
Трамп заявил Путину о готовности отправить в Россию медицинское оборудование
Число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч
Больше всего смертей в Италии, США и Испании. Число зараженных растет
Пойман один из самых разыскиваемых преступников мира
«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»
Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве замерили радиационный фон из-за пожаров в Чернобыле
Изыди, инфекция!
Церковь убедила армян не бояться эпидемии. Они идут в храм и верят, что коронавирус победит молитва
Лукашенко рассказал о последствиях эгоизма партнеров Белоруссии
«Безалаберны, как итальянцы»
Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?
У Московского патриархата призвали отобрать Киево-Печерскую лавру
Александр ЛукашенкоВирусный психоз
Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?
Дождь помог спасателям тушить пожар у Чернобыльской АЭС
Все материалы
Экономика
В России обрушилась добыча газа
США и Европе предсказали рекордный кризис
ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти
Крупнейшая сделка по сокращению добычи спасет мировой рынок от катастрофы
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Развитым странам предсказали рекордный обвал
Нет монет
Коронавирус заставил мир вспомнить о золоте. Почему его не хватит на всех покупателей?
Все материалы
Силовые структуры
Российскую судью проверят после матерного видеотоста про «супертелочку»
Отряд полиции встал на охрану затравленной из-за коронавируса российской семьи
Реваз Кахмазов«Время легендарных воров в законе прошло»
Год назад в России начали охоту на криминальных авторитетов. Эта борьба изменила преступный мир
Составлен рейтинг самых популярных преступлений в России
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
У рассказывающего о полиции блогера прошел обыск из-за фейка о коронавирусе
«Карантин всегда сопровождается ростом преступности»
С чем столкнутся российские спецслужбы в условиях пандемии коронавируса
Все материалы
Наука и техника
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
«Мрачные пережитки прошлого»
 
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Живущего в Канаде российского боксера наказали за нарушение карантина
Игорь Миклашевский«Это был азартный человек, авантюрист»
Советскому боксеру поручили убить Гитлера. Почему покушение сорвалось?
Бывший игрок сборной России рассказал о заслуженности зарплат футболистов
Алла Шишкина«Купальник — моя рабочая одежда»
Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах
Олимпийский чемпион сравнил ситуацию с коронавирусом в США с войной
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Валуев ответил раскритиковавшему его работу в Госдуме Познеру
Все материалы
Культура
Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание вспышки коронавируса
Время новых возможностей
Шнур в музее, Соник в кино, «Ню»: главные премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Россиян научат лечебной зарядке против вируса и развлекут знаменитым ежом в Okko
«Беспокоиться о своей жизни можно в другие дни»
Как живет самая счастливая нация на земле?
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
«Говорят, что это песня шахидки»
Их треки о провинции, гопниках и тюрьме слушают миллионы: как АИГЕЛ покорили Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Собянин заявил о беспрецедентных DDoS-атаках на систему спецпропусков
От Google потребовали объяснить удаление с YouTube обращения Путина к россиянам
«Как будто весь мир уже умер»
Россияне засели у телевизора из-за коронавируса. Им снова рассказывают о теориях заговора и Ванге
Зараженный коронавирусом основатель российского телеканала умер в 34 года
«Дух свободы»
Звезды телевидения уходят в интернет. Там их ждут деньги и настоящая слава
Домработница обокрала российскую блогершу на миллионы рублей
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»
Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
Все материалы
Ценности
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Москвичей оставили без салонов красоты из-за коронавируса
Пижама бренда Morgan Lane Постельное дело
Девушки в пижамах готовы заполонить улицы по всему миру. Во всем виноват коронавирус
Российский блогер уничтожил косметику своей девушки и разозлил подписчиков
Greek Prime Minister George Papadopoulos dancing in the street with high ranking officers, at the barracks of the Greek Air Force during Easter celebrations, April 17th 1969. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)Сельский властелин
Как греческий президент дружил с миллиардером, скупал роскошные квартиры и запрещал мини-юбки
Все материалы
Путешествия
Оставшиеся без работы из-за коронавируса члены экипажа показали досуг на видео
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
В задержке с возвращением россиян на родину нашли виновных
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Жители Индии впервые увидели верхушку гор из-за коронавируса
«Я заново учился дышать»
Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
Объяснена схема вывоза россиян из-за границы во время пандемии коронавируса
Все материалы
Из жизни
Разъяренная акула-людоед атаковала редактора
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Студентка потеряла мать и бабушку за один день из-за коронавируса
«Другого выхода не было»
Как египетский мальчик ушел из дома в 13 лет, чтобы стать самой яркой бунтаркой страны
Пара занялась сексом возле королевского дворца и попала на видео
Голая женщина залезла на полицейскую машину в знак протеста против самоизоляции
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
Все материалы
Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек
Посмотрите на минивэн от экс-дизайнера Lamborghini
Самир Садыхов представил свой вариант кастом-микроавтобуса из семидесятых
В США появилась в продаже Lada 4x4 с лебедкой и кожаным салоном
Квиз: опознайте автомобиль по двухэтажным фарам
Когда глаза на лоб лезут: кто есть кто среди машин с одинаково странной внешностью
ГИБДД устроит поголовные проверки водителей на въездах в Москву
Таким мог стать роскошный Renault с мотором V8
Посмотрите на прототип представительского седана Renault из заводского музея
Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара
Все материалы
Дом
В России разрешили оформлять ипотеку дистанционно
В ЦБ высказались о повышении ставок по ипотеке
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Подсчитано число платящих за ЖКХ россиян во время пандемии
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
Мишустин расширил помощь для пострадавших от коронавируса ипотечников
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российским выпускникам дали рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ
Анонсированный Путиным транспортный маршрут оценили в триллионы рублей
Ялтинцам предложили заняться благоустройством
Все материалы