Отец, мать и дочь умерли от коронавируса в течение двух недель

В английском городе Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, три члена семьи скончались от коронавирусной инфекции в течение двух недель. Об этом сообщает газета The Sun.

Отец и мать 62-летней Джейн Харви — 84-летний Кит Маквикар и 82-летняя Джин — умерли от пневмонии COVID-19. Через две недели после их смерти симптомы болезни проявились и у дочери. 60-летний брат Ричард рассказывал в Facebook, как Джейн боролась с коронавирусом. В субботу, 11 апреля, он сообщил, что его сестра скончалась.

«За 14 дней я потерял половину семьи. Ощущение, будто мне вырезали сердце», — описал Ричард свои чувства.

На своей странице в Facebоok Джейн призывала людей не пренебрегать мерами предосторожности и соблюдать социальную дистанцию. На главной фотографии в ее профиле написано «Спасайте жизни, оставаясь дома». Даты похорон Джейн и ее родителей пока неизвестны.

В марте стало известно, что жительница американского штата Нью-Джерси и трое ее детей умерли от коронавируса в течение одной недели. Предположительно, несколько членов семьи заразились в ходе традиционного семейного обеда.

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