17 членов одной семьи заразились коронавирусом после смерти больной родственницы

В Англии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом нового типа после посещения похорон умершей от пневмонии COVID-19 родственницы. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
86-летняя Шейла Брукс (Sheila Brooks) умерла от коронавирусной инфекции 9 февраля. Похороны, на которые пришли многочисленные члены семьи, состоялись 13 марта. Спустя несколько дней ее 65-летняя племянница Сьюзан Нельсон (Susan Nelson), также присутствовавшая на церемонии, попала в реанимацию и умерла. Предварительной причиной ее смерти стала коронавирусная инфекция.
«Она очень много кашляла, задыхалась и проявляла все распространенные симптомы коронавируса, — утверждает 42-летний сын Нельсон Карл. — Ее госпитализировали 16 марта, а на следующий день я разговаривал с врачами. Они предупредили, что следующие двое суток будут решающими. Спустя несколько часов они перезвонили и сказали, что она находится в критическом состоянии». В момент смерти рядом с Нельсон находился ее муж Роберт.
После похорон Брукс симптомы COVID-19 проявились еще у 16 членов ее семьи. В число зараженных попала 34-летняя дочь Нельсон Аманда. «Один из наших родственников сейчас лежит в больнице и, вероятно, уже не оправится от болезни», — заметила она. Аманда подчеркнула, что после похорон 17 членов семьи пожаловались на характерные для коронавируса симптомы. «Болезнь коснулась как пожилых, так и молодых родственников», — подчеркнула она.
Все члены семьи с симптомами коронавируса находятся в самоизоляции дома. Аманда отметила, что она и ее отец Роберт идут на поправку. «Кашель все также присутствует, как и другие симптомы, но, к счастью, наше здоровье постепенно восстанавливается», — заключила она. Семья призвала окружающих следовать рекомендациям властей соблюдать дистанцию и не собираться группами. «Пожалуйста, следуйте советам. Оставайтесь дома и будьте здоровы», — попросил Карл.
По последним данным, к 30 марта в мире зафиксировано 720,4 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 33,9 тысячи человек, 149,1 тысячи человек уже выздоровели. В Великобритании выявлено 19,6 тысячи случаев заражения, погибли 1230 человек.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения