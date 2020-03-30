Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The Mirror.
Предприниматель Стивен Нэш (Steven Nash) рассказал, что его бабушка и дедушка скончались в тот день, когда в США произошел скачок смертности из-за коронавируса.
«Я потерял бабушку и дедушку за 24 часа из-за коронавируса. Обнимите своих любимых покрепче», — написал Нэш в Twitter. Он опубликовал фотографию покойных и написал, что у них остались шесть детей и 18 внуков.
Ранее сообщалось, что жительница американского штата Нью-Джерси и трое ее детей умерли от коронавируса в течение одной недели. Еще 19 членов семьи находятся в изоляции, двое из них попали в реанимацию, состояние еще одного оценивается как стабильное.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения